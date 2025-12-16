ATM’ye Kartı Takmadan Önce Bu Tuşa Kesinlikle Basın!

Milyonlarca kullanıcı için kritik bir güvenlik uyarısı yapıldı. Uzmanlar, ATM’ye kartı takmadan önce basılması gereken tek bir tuşun ihmal edilmesinin, hesapların boşaltılmasına kadar varan ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.

Bankacılık işlemlerinin büyük bölümünün ATM’ler üzerinden yapılması, dolandırıcıların da bu alanlara yönelmesine neden oldu. Son dönemde artan vakalar, ATM kullanımında küçük görünen ama büyük risk taşıyan bir detayı yeniden gündeme getirdi.

ATM’YE YAKLAŞINCA İLK YAPILMASI GEREKEN: “İPTAL” TUŞU

Uzmanlara göre ATM’ye gelen kullanıcıların, kartı takmadan önce mutlaka “İptal (Cancel)” tuşuna basması gerekiyor.

Bu işlem, ATM’de daha önce başlatılmış ancak tamamlanmamış olası bir işlemi tamamen sonlandırıyor. Aksi durumda cihaz, önceki kullanıcının açık kalan oturumunu algılayabiliyor ve bu durum kart bilgilerinin riske girmesine yol açabiliyor.

Dolandırıcıların özellikle bu yöntemi kullandığı, yarım bırakılan ATM işlemleri üzerinden yeni kart takan kullanıcıların bilgilerinin kopyalanabildiği belirtiliyor.

DOLANDIRICILAR ATM’LERDE BU AÇIĞI KULLANIYOR

Bazı ATM’lere yerleştirilen kart kopyalama aparatları, sahte yönlendirmeler ve açık kalan işlem ekranları, kullanıcıların dikkatsizliğinden faydalanıyor. Kart takılmadan önce “İptal” tuşuna basılmaması durumunda ATM’nin güvenlik döngüsü tam olarak sıfırlanmıyor ve bu da dolandırıcılara açık kapı bırakıyor.

UZMANLARDAN PEŞ PEŞE UYARILAR

Güvenlik uzmanları, ATM kullanırken şu noktalara özellikle dikkat edilmesini istiyor:

Kartı takmadan önce klavye ve kart girişini kontrol edin

Şifre girerken ekranı mutlaka kapatın

Olağan dışı uyarı veya yönlendirmelerde işlemi iptal edin

Şüpheli durumlarda ATM’yi kullanmadan bankayla iletişime geçin

ATM’de yalnızca birkaç saniye süren bu basit önlem, hem kart hem de hesap güvenliği açısından kritik öneme sahip. Bankalar ve güvenlik uzmanları, kullanıcıların bu konuda daha bilinçli hareket etmesi gerektiğini vurguluyor.