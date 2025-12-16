Sisi rejimi bağlantılı çeteler Gazze'ye giden yardımları yağmalıyor!

Sina Kabileleri Birliği'ne bağlı silahlı gruplar Gazze'ye giren yardım ve ticari kamyonların akışını kontrol ediyor ve çoğu zaman bunlara el koyuyor.

The New Arab'ın yayınladığı özel habere göre, Sina Yarımadası'nda bulunan Sina Kabileleri Birliği'ne bağlı silahlı grupların Gazze Şeridi'ne giden yardım ve mal taşıyan kamyonları yağmaladığı bildiriliyor.

Filistinli ve Mısırlı kaynaklar, grupların İsrail tarafından “yasaklanan” malzemelerin kaçakçılığını durdurmaya çalışma kisvesi altında araçları denetlediklerini söyledi.

Silahlı grupların Mısır'ın Şeyh Zuveyd kenti ile savaşın vurduğu Gazze Şeridi'ndeki Refah'ı birbirine bağlayan uluslararası otoyolun çeşitli noktalarında konuşlandıkları bildiriliyor. Bu kişiler Gazze'ye giden kamyonları durdurarak, ister insani yardım ister Filistinli tüccarlara yönelik mallar taşısın, yasaklı olduğu iddia edilen malları detaylı bir şekilde arıyor.

Bu mallar arasında sigara, cep telefonu, bazı ilaç türleri ve tıbbi malzemeler de yer alıyor.

The New Arab'a konuşan bir kamyon şoförü, silahlı adamların kamyonları rutin olarak durdurduklarını, birkaç kutu indirdikten sonra bunları detaylı bir şekilde incelediklerini söyledi.

İstisnasız tüm araçların denetlendiğini de sözlerine ekledi. Şoför ayrıca bu tür aramaların genellikle malların imha edilmesiyle sonuçlandığını, silahlı kişilerin genellikle un ve diğer gıda maddelerinin çuvallarını yırtarak tüketime uygun olmayan bir hale getirdiklerini söyledi.

“Yasaklı” bir madde bulunması halinde, silahlı gruplar bu maddenin fotoğrafını çekip, kamyon da dahil olmak üzere tamamen el koyduktan sonra tartışmalı işadamı İbrahim el Urcani'nin sahibi olduğu Sons of Sinai'ye ait depolara naklediyor.

Şeyh Zuveyd'in yerlisi ve Terabin Bedevi kabilesinin bir üyesi olan El Urcani, yarımadadaki isyanla mücadele etmek için Kahire ile yakın işbirliği içinde çalışan hükümet yanlısı bir koalisyon olan Sina Kabileleri Birliği'nin başkanı.

The New Arab, Gazze'deki Filistinlilere yönelik kısıtlamaların sıkılaştırılması politikasının bir parçası olarak, grubun bazı üyelerinin kamyonları aradığını ve kargo kutularını boşalttığını gösteren görüntülere ulaştığını bildirdi.

Zengin bir işadamı ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi 'nin yakın müttefiki olan El Urcani'nin adı son birkaç yıldır bir dizi tartışmaya karıştı.

Filistinlilerin, savaştan zarar gören bölgeden çıkmalarına yardımcı olmak için 10.000 dolara kadar rüşvet talep eden kaçakçıların yardımıyla komşu Mısır'a tahliye edilmeye çalışıldığı Gazze'deki krizden kazanç elde etmekle suçlandı.

Ayrıca Gazze ve İsrail'e kaçakçılık faaliyetlerinde bulunmakla ve Mısır yönetimiyle olan bağlarını istikrarsız yarımadadaki işlerini ve nüfuzunu genişletmek için kullanmakla suçlanıyor.

Kahire'de yaşayan Filistinli bir tüccar The New Arab'a Filistinli tüccarların Sons of Sinai şirketine teminat olarak fahiş meblağlar ödemek zorunda kaldıklarını söyledi. Şirketin, tüccarların İsrail tarafından “yasaklanan” herhangi bir malzemeyi ithal etmemelerini sağlamak için bir milyon dolara kadar teminat istediğini söyledi.

Tüccar, her bir kamyonun Gazze Şeridi'ne girişini koordine etmenin yaklaşık 100.000 dolara mal olduğunu, malların Mısır üzerinden Kerem Abu Salem sınır kapısına ve oradan da Gazze Şeridi'ne geçişini kolaylaştırmak için El Urcani'nin grubuna ödeme yapıldığını sözlerine ekledi.

Sevkiyatta herhangi bir yasaklı madde bulunması halinde şirketin kamyon başına 70.000 dolar ceza uyguladığını ve bu cezanın doğrudan yatırılan teminat tutarından kesildiğini, ayrıca sevkiyatın tamamına sahibine iade edilmeden el konulduğunu belirtti.

Bu olaylar El Urcani'nin başta Refah olmak üzere Gazze Şeridi'ne giden ticari ve insani yardım kamyonlarının hareketini tekeline alma ve kontrol etme yönündeki geniş çaplı hamlelerinin bir parçası.

Gazze'ye yönelik savaş sırasında işadamının kamyonların Gazze'ye girişi için 20.000 dolara varan ücretler talep ettiği tespit edildi.

Birçok diğer şirket de kamyonların Gazze'ye girişinden sorumluydu ve Mısır Kızılayı El Urcani'nin devasa nüfuzuna karşı koyamadı.

Kaynak: Mepa News