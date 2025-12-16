Yolcu otobüsüne silahlı baskın! 18 kişi kaçırıldı

  • İSTANBUL
Nijerya'nın Edo eyaletinde yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı baskında, 18 kişinin kaçırıldığı belirtildi.

Nijerya'nın Edo eyaletinde yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı baskında, 18 kişinin kaçırıldığı belirtildi.

Edo Eyaleti Polis Sözcüsü Eno İkoedem, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler tarafından eyaletin Benin-Akure kara yolunda yolcu otobüsüne baskın düzenlendiğini açıkladı.

Sözcü İkoedem, baskında çoğu kadın 18 kişinin kaçırıldığını bildirdi.

Olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran İkoedem, kaçırılanları bulmak için çalışma başlatıldığını kaydetti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

