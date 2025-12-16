Erken tanı 14 yaşındaki hastayı kurtardı
Şanlıurfa’da 14 yaşındaki hasta erken tanıyla hayata tutundu. Sağlığına kavuşan çocuk, emeği geçenlere teşekkür etti.
Şanlıurfa’da yaşayan 14 yaşındaki M.E.T., iki dizinde yaşanan ağrılar üzerine Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ahmet Müdüroğlu, hastaya yapılan tetkiklerde tibia kemiğinin üst bölümünde kemik dokuyu tahrip eden tümöral lezyonlar tespit edildiğini belirtti.
Tanının kesinleştirilmesi amacıyla yapılan biyopsi sonucunda hastaya "Dev Hücreli Tümör" tanısı konulduğunu ifade etti.
Çocukluk çağında nadir görülen bu tümörün her iki dizde birden tespit edilmesi üzerine hastanın cerrahi müdahaleye alındığını aktaran Müdüroğlu, ameliyatta tümör dokusunun tamamen çıkarıldığını ve oluşan kemik defektinin onarıldığını kaydetti.
Erken tanının hayati önem taşıdığını vurgulayan Müdüroğlu, zamanında yapılan müdahale sayesinde hastanın uzuv kaybı yaşamadan sağlığına kavuştuğunu bildirdi.
Sağlığına kavuşan çocuk, emeği geçenlere teşekkür etti.