Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan Ukrayna konusunda ABD’ye övgü, AB’ye eleştiri

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran basınına verdiği röportajda Ukrayna'dan Orta Doğu'ya kadar geniş bir yelpazede açıklamalarda bulundu. Lavrov, mevcut uluslararası gelişmelerdeki en büyük tehdidin, ulusal hükümetlere baskı yapan Avrupa Birliği elitlerinin eylemleri olduğunu savundu.

LAVROV'DAN AB'YE 'NAZİ' VE 'BAŞARISIZ DOKTOR' SUÇLAMALARI

Lavrov, Ukrayna krizi üzerinden AB'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu:

Savaş Suçlaması: "Avrupa şimdi Ukraynalılar üzerinden, Nazi bayrağı altında , Avrupa parasıyla, eğitmenleriyle ve Batı’nın tüm istihbarat ve keşif verileriyle bize karşı bir savaş yürütüyor."

Almanya'ya Hitler Göndermesi: Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'in, Almanya'yı Avrupa'nın "başlıca askeri gücü" yapma hedefini hatırlatan Lavrov, bu dönemin en son "Nazi sloganları altında, Hitler Almanyası’nın" çevresindeki ulusları fethetmeyi amaçladığı dönem olduğunu söyledi.

Başarısız Doktor Benzetmesi: AB'nin krize yaklaşımını eleştiren Lavrov, Avrupa'yı, "hastalarına teşhis koymakta zorlanan ve bunun yerine semptomları hafifletmek için rastgele ilaçlar reçete etmeyi tercih eden başarısız bir doktora" benzetti.

ABD'YE ÖVGÜ: TEHDİTLERİ ANLAMIŞ OLMALARI OLUMLU

Lavrov, AB'ye yönelik sert eleştirilerinin aksine, ABD'nin Ukrayna krizine yaklaşımında bazı olumlu sinyaller aldıklarını belirtti:

"Ukrayna krizinin çözümü için savaşa yol açan temel nedenleri anlamanın gerekli olduğunu... ABD’nin bunu anlamış olması olumlu bir gelişmedir."

Lavrov, ABD'nin, Ukrayna'nın NATO'ya katılamayacağını ve Rusların yüzyıllardır yaşadığı toprakların Rusya'ya ait olması gerektiğini kabul ettiğine dair umutlar taşıdığını ifade etti.

BATI'YA 'HIRSIZLIK GENETİĞİ' SUÇLAMASI

Rus Bakan, Batı'nın dondurulmuş Rus varlıkları üzerinden uyguladığı yaptırımları, "kirli, antidemokratik ve piyasa karşıtı yöntemler" olarak nitelendirdi ve ekledi:

"Batılı ‘meslektaşlarımızın’ birçoğunda bu çalma dürtüsünün genetik olduğu anlaşılıyor."

Lavrov, Rusya'nın İran ile imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması ile savunma işbirliğini geliştireceğini ve "Müttefiklerimizi hiçbir zaman başkası için satmadık" diyerek ABD ile olası yakınlaşmaya rağmen İran'ı yalnız bırakmayacakları garantisini verdi.

