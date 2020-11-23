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Aktüel Ukrayna'dan, Bağımsız Devletler Topluluğu monopol anlaşmasından çekilme kararı
Aktüel

Ukrayna'dan, Bağımsız Devletler Topluluğu monopol anlaşmasından çekilme kararı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 23:33:17 -
Ukrayna'dan, Bağımsız Devletler Topluluğu monopol anlaşmasından çekilme kararı

KİEV (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ile "Monopol Karşıtı Ortak Politika" anlaşmasından çekinilmesini öngören yasayı onayladı.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin söz konusu yasayı imzaladığı bildirildi.

Ukrayna'nın 2003'te kabul ettiği Monopol Karşıtı Ortak Politika anlaşmasından çekileceği belirtilen açıklamada, anlaşmanın ülkeler arası bilgi paylaşımını içerdiği ve BDT ülkelerinin bu bilgileri Ukrayna aleyhine kullanabileceği ifade edildi.

Açıklamada anlaşmadan çekilerek, ulusal ekonomik çıkarların korumasının amaçlandığı kaydedildi.


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