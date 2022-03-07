Ukrayna'daki Türk vatandaşları camilerde toplanıyor
Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğu bir mesaj yayınlayarak tahliye için önceliğin güvenlik olduğunu belirterek toplanma yerini bildirdi.
YENİ AKİT ANKARA
Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğu bir mesaj yayınlayarak tahliye için önceliğin güvenlik olduğunu belirterek toplanma yerini bildirdi.
Türkiye Odessa Başkonsolosluğu'nun yayınladığı mesaj şöyle:
"DİKKAT! Mariupol'de bulunan değerli vatandaşlarımızın ülkemize tahliye için öncelikle güvenliklerine dikkat ederek en kısa sürede Kanuni Sultan Süleyman ve Roksalana Camii'ne (Primorskiy Park, Avn. Admiral Nakhimova 41 Mariupol 87517) gelmeleri beklenmektedir."