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Gündem Ukrayna'daki Türk vatandaşları camilerde toplanıyor
Gündem

Ukrayna'daki Türk vatandaşları camilerde toplanıyor

Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğu bir mesaj yayınlayarak tahliye için önceliğin güvenlik olduğunu belirterek toplanma yerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 11:58:00 -
Ukrayna'daki Türk vatandaşları camilerde toplanıyor

YENİ AKİT  ANKARA

Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğu bir mesaj yayınlayarak tahliye için önceliğin güvenlik olduğunu belirterek toplanma yerini bildirdi.

Türkiye Odessa Başkonsolosluğu'nun yayınladığı mesaj şöyle:

"DİKKAT! Mariupol'de bulunan değerli vatandaşlarımızın ülkemize tahliye için öncelikle güvenliklerine dikkat ederek en kısa sürede Kanuni Sultan Süleyman ve Roksalana Camii'ne (Primorskiy Park, Avn. Admiral Nakhimova 41 Mariupol 87517) gelmeleri beklenmektedir."

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