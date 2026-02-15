Ukrayna'daki tüm enerji santralleri Rus saldırılarında hasar gördü

  • İSTANBUL
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Cumartesi günü Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, Kiev ve müttefiklerinin Moskova'yı Ukrayna nüfusunu kasıtlı olarak "soğukta bırakmakla" suçladığı bir dönemde, Ukrayna'daki tüm elektrik santrallerinin Rus saldırıları nedeniyle zarar gördüğünü söyledi.

Zelenskiy “Ukrayna'da Rus saldırılarından zarar görmeyen tek bir enerji santrali bile yok” dedi.

“Bazen bir saldırıdan hemen önce, bazen de son anda Patriotlarımız ya da NASAMS'larımız için yeni füzeler teslim etmeyi başarıyoruz” diye ekleyen Zelenskiy, Ukrayna'nın Batı tarafından tedarik edilen hava savunma sistemleri için daha hızlı mühimmat teslimatı yapılması çağrısında bulundu.

 

Zelenskiy konuşmasında Rusya’ya karşı uluslararası dayanışma çağrısını yineleyerek, Moskova'nın saldırılarını ayrıntılarıyla anlatarak Batılı ülke liderlerine dayanışma ve savunma desteğinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca Zelenskiy, uluslararası aktörleri Rusya’ya yönelik "birleşik ve güçlü bir strateji" benimsemeye çağırdı.

Konuşmasında hem ABD hem de Avrupa ülkelerinin desteğinin sürdürülmesinin kritik olduğuna işaret eden Zelenskiy, Avrupa’nın güvenlik mimarisine katkı sağlaması için daha fazla adım atılması gerektiğini belirtti.

