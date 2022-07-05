Ukrayna’daki savaş, Somali’yi yardımlardan mahrum bıraktı

Somali’deki bir hastanede son iki ayda 20’den fazla çocuk açlık nedeniyle yaşamını yitirdi.

Dr. Yahya Abdi Jaroun, bir deri bir kemik kalmış çocukların ailelerinin, on yıllardır herhangi bir insani yardımın yapılmadığı en kurak kırsal alanlardan gelişine tanık oldu.

Somali’deki bir yardım kuruluşuna yarım milyon dolar bağışlama sürecinde olan bir bağışçı, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden kısa bir süre sonra kuruluşun müdürü Hüseyin Kulmiye ile temasa geçerek, bu parayı Ukraynalılara yardım etmek için kullanacağını söyledi.

Norveç Mülteci Konseyi (NRC) Genel Sekreteri Jan Egeland AP’ye verdiği demeçte, “Kuraklıktan kaçan Somalililer Baidoa kentindeki 500’den fazla kampı doldururken, yardım görevlileri bir kampa yardım etmek ve diğerlerini görmezden gelmek için korkunç seçimler yapıyor” dedi.

Ukrayna’daki savaş, aniden diğer krizlere ayrılan milyonlarca doları çekti. Büyük ölçüde savaşın neden olduğu bir gıda kıtlığıyla karşı karşıya olan Somali, bu konuda en savunmasız ülke olabilir.

Batılı bağışçılar Avrupa’daki savaşa yanıt vermek için 1,7 milyar dolardan fazla para gönderirken, Somali’deki yardım fonları geçen yıla göre yarıdan daha az bir oranda kesildi.

Para ve ilgideki bu yılki küresel değişim, belki de en acil olarak, bazı bölgelerin haftalar içinde kıtlık ilan edilebileceği Etiyopya ve Kenya da dahil olmak üzere Afrika Boynuzu’nda hissediliyor.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’na (USAID) göre, bölgedeki yetkililer 100 yıldan fazla bir süredir bu büyüklükte bir kıtlık yaşamadı.

Aileler için bir zenginlik ve besin kaynağı olan milyonlarca hayvan öldükten sonra, sıra insanlara gelebilir.

Yardım aramak için günlerce Mogadişu gibi yerlere yürüyen bitkin Somalilileri hayrete düşürecek şekilde, yiyecek çok az şey var, ya da hiçbir şey yok.

Havva Osman Bilal isimli Somalili kadın, yardım istemek için çıktığı zorlu bir yolculuğun ardından hayatını kaybeden kızı Ifrah’ın kıyafetlerini tutarak derme çatma çadırının dışında oturdu.

Somalili anne, “Zayıf ve bir deri bir kemikti ve gözlerimin önünde öldü” diyerek, çocuğunun giderek sayıları artan küçük mezarlardan birine gömüldüğünü söyledi.

Kalabalık kamptan sorumlu Fadumo Abdulkadir Warsame ise, sadece geçen hafta yaklaşık 100 ailenin geldiğini ve kamptaki aile sayısının bin 700’e çıktığını bildirdi.

Warsame, “Onlara verecek yiyecek yok. Verebileceğimiz tek şey ekmek ve siyah çay. Henüz bağışçılardan bir yardım yok” diye ekledi.

Yakınlardaki bir depoda, Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı’nın (WFP) desteğiyle Barış ve Kalkınma Eylemi adlı yerel bir kuruluş tarafından işletilen bir depoda stoklar azaldı.

Kuruluşun yöneticisi Shafici Ali Ahmed, “Dünya Ukrayna’ya odaklanmak için Somali’ye sırtını döndü” dedi.

Mogadişu/Şarku’l Avsat