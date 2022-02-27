Ukrayna'daki durumu anlattı! Sığınaktaki Türk imamdan flaş sözler

Ukrayna’nın Mariupol'de Türkiye bağlantılı resmi görevli olarak çalışan bir Türk imam, şehirde yoğun çatışmalar olduğunu belirterek son dört gün içinde yaşadıklarını anlattı.

İsim vermek istemeyen Türk yetkili, Mariupol'deki Türk vatandaşlar adına sesini duyurmak istediğini belirtti. Sığınakta 35 Türk aile ile bir arada bulunduğunu belirten yetkili, Rus ordusunun saldırı başlattığı günden bu yana yaşanan süreci bu sözlerle anlattı.

“Biz şu an Rusya sınırının 20 kilometre yakınında, Azak Denizi'nin sahilindeyiz. Böyle bir saldırı beklemiyorduk. Saldırı olursa da Ukrayna'nın doğu tarafında olur, batı tarafından çıkılabileceğini düşünüyorduk. Batı tarafından da Rus çıkartması olunca insanlar buradan ayrılamadı. Bazı köprüler havaya uçuruldu. Bazı yollar Rusların ele geçirdiği bölgelerin içerisinde kaldı. Birçok noktada zorluk söz konusu. Bugün de bazı sivil araçlar hatta ambulansların hedef alındığını gördüm paylaşılan görüntülerde...”

“Bunun dışından çok şükür iyi durumdayız ve bir sığınaktayız. Büyükelçilik, bakanlık daha önce uyarmıştı ancak bu kadar kısa süre içerisinde böyle büyük çaplı saldırılar beklemiyorduk. Her taraftan, uzun menzilli füzeler atılıyor. Ben de burada bulunan aileleri organize etmeye çalışıyorum. Ailelerin moralleri çok kötü. İçlerinden bir büyüğümüz yakın zamanda felç geçirmişti. Tam iyileşmeye, konuşmaya başladı, savaş çıkınca psikolojisi çok kötü duruma düştü.”

“Burada bulunan gazeteciler de saldırılar büyüyünce farklı noktalara geçtiler. Ben burada Türkiye'nin büyükelçiliği ile başkonsolosluk ile temas halindeyim. Dışişleri Bakanlığı ve buradaki görevliler sağ olsun gereken ilgiyi gösteriyorlar. Ancak şu an yapacak fazla bir şey yok. Ülkenin hava, deniz, kara çıkışları da bombalanınca bizim için tamamen kapanmış oldu. Sesimizin duyulmasını, burada bulunduğumuzu dünyanın bilmesini istiyoruz.”

“Rusların çok kızgın olduğu görülüyor. Rus dilini bildiğim ve Rus medyasını takip edebildiğim için Rus makamlarının ne kadar kızgın olduğunu biliyorum. Burada eskiden beri ve yakın zamanda burada çalışmak için gelmiş bulunan Türk vatandaşlar var. Yerleşik iş adamları da var. Şu an dördüncü günümüz; şu ana kadar doğrudan herhangi bir saldırıya uğramış Türk vatandaşları yok. Ancak burası eskiden beri gerilla direnişi tecrübesi olan bir şehir, Mariupol hala direniyor. O yüzden Rus tarafı yoğun saldırılar düzenliyor. Her iki tarafından saldırıları söz konusu…”