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Ukrayna’da yeni seçilen milletvekilleri göreve başladı

Ukrayna’da Temmuz ayındaki parlamento seçimlerinde parlamentoya girmeye hak kazanan milletvekilleri bugün yemin ederek resmen göreve başladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:41
Ukrayna’da yeni seçilen milletvekilleri göreve başladı

Ukrayna’da Temmuz ayındaki parlamento seçimlerinde parlamentoya girmeye hak kazanan milletvekilleri bugün yemin ederek resmen göreve başladı.


Ukrayna’da gerçekleştirilen 21 Temmuz parlamento seçimleri sonrasında yeni seçilen milletvekilleri bugün yemin ederek resmen göreve başladı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, eski NATO büyükelçisi Vadym Prystaiko’yu Dışişleri Bakanlığına,avukat ve aktivist olan Andriy Zahorodnyuk’u da Savunma Bakanlığına aday gösterdi. Yeni milletvekillerinin bugün; Başbakan, Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Parlamento Başkanı ve Yardımcıları seçmesi ve Parlamento Komitelerinin oluşturması bekleniyor.



Parlamento seçimleri


Ukrayna’da 21 Temmuz 2019 tarihinde Parlamento seçimleri düzenlenmişti. Seçim sonucunda Halkın Hizmetkarı Partisi yüzde 43,16, Muhalefet Platformu - Yaşam İçin yüzde 13,05, Anavatan yüzde 8,18, Avrupa Dayanışması yüzde 8,10 ve Golos partisi yüzde 5,82’le parlamentoya giren 5 parti olmuştu. Seçimlerin lideri Halkın Hizmetkarı Partisinden 250’den fazla aday 9’uncu Dönem Ukrayna Parlamentosunda milletvekili olarak seçilmişti.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:41
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