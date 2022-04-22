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Dünya Ukrayna'da uçak düştü! Çok sayıda ölü var
Dünya

Ukrayna'da uçak düştü! Çok sayıda ölü var

Ukrayna'nın Zaporizhzhia kentinde bir nakliye uçağının düştüğü, kazada çok sayıda insanın öldüğü belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 11:04:00 -
Ukrayna'da uçak düştü! Çok sayıda ölü var

Son dakika haberine göre Ukrayna'ya ait nakliye uçağı düştü. Uçak kazasında çok sayıda insanın hayatını kaybettiği ifade edildi. Uçak kazasında kaç kişinin öldüğü henüz açıklanması. AN-26 tipi uçağın Zaporizhzhia'da düştüğü gelen bilgiler arasında. Yerel yetkililer uçağın 'teknik uçuş' yaparken düştüğünü ifade etti.

Ukrayna'daki uçak kazası sonrasında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Bölgeden gelen sıcak bilgilere göre uçak Zaporizhzhia bölgesinde düştü. Teknik uçuş yaparken düşen uçaktan ilk bilgiler gelmeye devam ediyor. Düşen uçağın ilk görüntüsü de geldi.

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