0553 313 94 23

Ukrayna'da Türkleri öldüren cani bu notu bırakmış

Ukrayna'da 22 yaşındaki Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbey’i öldürdüğü gerekçesiyle aranan ve dün Pendik’te babasının mezarı başında yakalanan Hüsnü Can Ç’nin, babasının mezarında yazdığı not ve bıraktığı eşyalar dikkat çekti.

06 Ocak 2019 Pazar 12:31
Ukrayna'da Türkleri öldüren cani bu notu bırakmış

Mezarlık yakınında gözaltına alınan Hüsnü Can Ç.’nin gözaltına alınmadan önce babasının Kurtköy’deki mezarına geldiği anlaşıldı.

Hüsnü Can Ç’den geriye Babası Mehmet Ç.’nin mezarını başında bir şişe alkol, silah kutusu, bir sırt çantası, bir adet av bıçağı kılıfı ve bir adet not kaldı. Hüsnü Can Ç.’nin bıraktığı notta şu ifadeleri dikkat çekti; "Dünyada adalet yoktur. Hapis de verseniz ben cezamı her gün yaşıyorum"

 

Zanlı Hüsnü Can Ç. Gayretepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

İki Türk kızını katleden cani yakalandı!

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 12:31
  1. Ukrayna
  2. Cinayet
  3. katil

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altınordu'nun gençleri kendilerine güveniyor
    1. Altınordu'nun gençleri kendilerine..
    2. Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı..
    3. Kerkük'te DEAŞ saldırısı : 1 ölü, 8..
    4. Nefes borusuna Antep fıstığı kaçan 2..
    5. Çocuk Destek Gelişim ve Eğitim Programı
    6. AK Parti Durankaya belediye başkan..
    7. Gazişehir Gaziantep, Oğuz Ceylan'ı..
    8. İran 2019 AFC Asya Kupası'nda 43..
    9. AK Partili aday hayatını kaybetti
    10. Ankara yarın okullar tatil mi? Vasip..
    11. ABD'de yaşayan Türk çiftin çocuklarına..
    12. Mehmetçik'in yüküne "Derman" olacak
    13. Sokak ortasında pitbull dehşeti! Yavru..
    14. Ankara'dan Roma'ya direkt uçuş heyecanı
    15. Hac kesin kayıt ücretleri PTT'den..
    16. Bahailik fitnesi Edirne’de hortladı!
    17. Ukrayna'da Türkleri öldüren cani bu..
    18. Demirbağ: Eşcinsellik yeryüzünün..
    19. İstanbul’da yarın okullar tatil mi 7..
    20. Irak'ta aralık ayı bilançosu: 32 ölü
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor