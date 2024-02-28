Ukrayna'da Türkiye’yi ayağa kaldıracak flaş gelişme! Maalesef vuruldu! “Bilinmeyen bir kaynak” detayı dikkat çekti

Ukrayna'nın Herson limanına demirli Türk bandıralı "Kuruoğlu 3" isimli kuru yük gemisi, bilinmeyen bir kaynak tarafından vuruldu. Saldırıda gemi hasar alarak yan yattı. Aynı limanda 10'dan fazla Türk gemisi daha bekletiliyor.

Ukrayna'nın Herson limanına demirli Türk bandıralı gemi vuruldu. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, gemiye isabet eden füze veya top mermisi geminin köprüüstüne isabet etti ve yangına sebep oldu. Yangın kontrol altına alınsa da gemi dengesini kaybederek yan yattı.

NTV'nin haberine göre, gemi, Ukrayna-Rusya savaşının başladığı 24 Şubat 2022'den beri Herson Limanı'nda mahsur kalan gemiler arasındaydı. Mürettabatın tahliye edildiği ve gemide sadece bir kişinin güvenlik amacıyla kaldığı, saldırıda da dışarıda olduğu belirtildi. Aynı limanda 10'dan fazla Türk gemisi daha bekletiliyor.

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