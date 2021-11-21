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Dünya Ukrayna'da tansiyon yükseldi! Başkanlık binasını basmaya kalktılar
Dünya

Ukrayna'da tansiyon yükseldi! Başkanlık binasını basmaya kalktılar

Ukrayna'da eski devlet başkanı Pedro Poroşenko destekçileri, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in istifasını isteyerek Başkanlık binasına baskın yapmaya kalktılar.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 23:46:00 -

Ukrayna'da her yıl 21 Kasım tarihinde yapılan "Onur ve Özgürlük Günü" kutlamaları sonrası başkent Kiev'de tansiyon yükseldi. Halk arasında "Euromeydan" olarak da adlandırılan kutlamalarda göstericiler, ellerinde Ukrayna ve AB bayrakları taşıyarak, sık sık Rusya aleyhinde sloganlar attı.

Çoğu gösterici, akşam saatlerinde olaysız şekilde dağılırken, eski Devlet Başkanı Pedro Poroşenko yanlıları ise Başkanlık Binasına yürüdü. Bir önceki seçimleri Zelenskiy'e karşı kaybeden Poroşenko’nun yüzlerce destekçisi, Zelenskiy'in istifasını isteyerek, "Zelenskiy hapse" sloganı attı.

Polis tarafından püskürtüldü

Polis barikatını aşarak Başkanlık Binasına girmeye çalışan Poroşenko destekçileri, polis tarafından geri püskürtüldü. Gerginliğin devam ettiği başkent Kiev'de Başkanlık Binasına ek kuvvet gönderildiği ifade edildi.

Ukrayna'da, 2014 yılında Rus yanlısı Viktor Yanukoviç'in devrilip batı yanlıların zafer ilan etmesinden sonra her yıl 21 Kasım tarihinde ülkede "Onur ve Özgürlük Günü" kutlaması yapılıyor. Ülkedeki devrimden sonra Devlet başkanı olan Poroşenko'nun imzaladığı kararname ile Kiev'deki, Bağımsızlık Meydanı’nda batı yanlısı binlerce kişi söz konusu kutlamalara katılmaya başlamıştı.

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