Ukrayna’da SİHA’lar başarılı oluyor mu? SİHA’lar ne kadar hedefi yok etti?

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'ya saldıran Rus güçlerinin 5 bin 710 asker kaybettiği, 200 askerin de esir alındığı iddiasında. Son beş günde Ukrayna ordusunun, Rusya'ya ait 29 uçak, 29 helikopter, 198 tank, 846 zırhlı araç, 77 top ve 2 gemiyi imha ettiği belirtildi.

Ukrayna'da TB2 SİHA'lar ne kadar hedefi vurdu?

Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'ları Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik elindeki en etkili silah oldu. Tescilli Türk düşmanlığı ile bilinen ABD'li senatör bile SİHA'ların başarısını öven twitler atmaya başladı. Senatör Marco Rubio twitter hesabından SİHA'lar için şunları yazdı: "Ukrayna Bayraktar TB2 Türk yapımı insansız muharebe hava araçları ile Rusya'nın ikmal hatlarına büyük zarar verdi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da bugün SİHA'ların saldırılarından görüntü paylaşıp, 'BayraktarTB2 pilotlarımızın ince işçilikleriyle 1 düşman tankı ve 2 BUK uçaksavar füze sistemi imha edildi." bilgisini paylaştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile Rusya'ya ait önemli silahların ve hava savunma sistemlerinin imha edildiği ifade edildi. Yaptığı açıklamada Bakanlık, Kiev'e bağlı İvankiv kırsalında konuşlanan Rusya'ya ait Buk Hava Savunma Sistemleri'nin Bayraktar TB2 ile imha edilme anlarına ait görüntüleri yayınladı.