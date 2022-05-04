Ukrayna’da Rusları Bayraktar SİHA durdurdu

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Ukrayna Öncelik Bilgi ve Siber Güvenlik Merkezi Başkanı Yarbay Taşkın Gülmemmedov, savaşta gelinen son duruma ilişkin Akit’e özel açıklamalar yaptı. Ukrayna ordusunun artık ülke hava sahasının yüzde 80’ini kontrol ettiğini belirten Gülmemmedov, bunun Bayraktar SİHA’lar, ABD’nin gönderdiği gelişmiş füze sistemleri ve Slovakya’dan Ukrayna’ya getirilmiş olan S300 füze sistemleri sayesinde başarıldığını söyledi.

Ruslar Harkov, Luqansk ve Zaporojye'de durduruldu

Rusların Ukrayna’nın Harkov, Luqansk ve Zaporojye saldırılarının geri püskürtüldüğünü anlatan Ukraynalı askeri yetkili, “Herkesin ‘dünyanın ikinci ordusu’ dediği Rusya Ukrayna’da duvara tosladı. Artık ilerleyemiyor. Ukrayna ordusu Harkiv ve Herson’da karşı hücum operasyonuna hazırlanıyor” dedi.

Ukrayna’nın asker sayısının 500 bine çıktığını da aktaran Gülmemmedov, şunları söyledi: “NATO çok sayıda tank, zırhlı araç, uçak ve füze gönderdi. Ukrayna Genelkurmayı, Herson istikametinde Kırım’a doğru operasyon ve Harkiv vilayetinin Ruslardan temizlenmesi için bölgedeki birlikler ve kolordu gruplarını güçlendirdi. Rusların ele geçirdiğini ileri sürdüğü Mariupol şehrini Rus ordusu tam kontrol altına alamadı. Şehrin Azovstal bölgesindeki Ukrayna askeri birlikleri kahramanca savaşmaya devam ediyor. Rus askeri, yığınak yaptığı Harkiv vilayetinin İzyum şehri istikametinde, Dnipro ve Zaporojye’ye doğru saldırı operasyonu planlasa da bu saldırılar 10 gündür Ukrayna ordusu tarafından durdurulmuş vaziyette.”

Ukrayna’dan nükleer saldırıya hazırlık talimatı

“Ukrayna hükümeti Putin’in ‘nükleer silah kullanacağız’ tehdidi üzerine nükleer saldırı durumuna hazırlık için talimat verdi. Bu yönde ülke genelinde silahlı kuvvetler ve sivil savunma birimleri gerekli hazırlıkları başlattılar” bilgisini paylaşan Yarbay Gülmemedov, “Öte yandan, Harkiv, Donetsk, Luqansk ve Zaporojye vilayetlerinin büyük bölümünden sivil vatandaşlar tahliye ediliyor. Siviller Ukrayna’nın batı bölgelerine gönderiliyor. Bu da iki aya yakın zaman içinde bu vilayetlerde başlayacak şiddetli çarpışmalara yönelik hazırlıklar kapsamında gerçekleştiriliyor” dedi.