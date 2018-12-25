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Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu

Ukrayna, Sovyet Rusya döneminden kalma Mİ-8 helikopterinin yeni versiyonunu hizmete sundu.

25 Aralık 2018 Salı 09:47

Sovyet döneminde nakliye helikopteri olarak kullanılan Mi-8'in silah ve elektronik sistemleri modernize edilmiş hali olan Mi-8MTPB ve Mi-8MTPI helikopterleri, 21 Aralık'ta Ozerne Hava Üssü'ndeki bir törenle Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi.

Mi-8MTPB, uzun menzilli haberleşme cihazları ve uçak radarları, hava savunma (topçu silahları) silah kontrol radarları, gözetleme ve hedef tespit radarları ve füze radarı hedef kafaları gibi düşman elektronik saldırılarını ve hava savunma tesislerini bastırmak için aşamalı dizili antenlere sahip ekipmanı taşıyor.

Elektronik karşı önlem ekipmanı hem keşif hem de elektronik karşı işlem modlarında veya keşif modunda çalışabiliyor.

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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 09:47
  1. ukrayna
  2. ukrayna helikopter

YORUM YAZ

  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Oleyyyy Ukraynalıların yerli ve milli helikopteri olduuuuu! La bize ne Ukrayna ordusuna teslim edilen helikopterden. Sırf habere tıklansın diye saçmalamışsınız!
  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Oleyyyy Ukraynalıların yerli ve milli helikopteri olduuuuu! La bize ne Ukrayna ordusuna teslim edilen helikopterden. Sırf habere tıklansın diye saçmalamışsınız!
  • AbdiAbdi2 sa önce
    Bizde sandıkki Thk.ne teslim edildi
  • vatan taşvatan taş2 sa önce
    ....

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