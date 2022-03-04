Ukrayna'da Nükleer santralde yangın! Patlarsa Çernobilden 10 kat daha büyük olacak

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus ordusunun Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali’ne dört bir yandan ateş ettiğini açıklarken, "Patlarsa Çernobil'den 10 kat daha büyük olacak!" açıklamasını yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldıları devam ederken müzakere masasından beklenen sonuç gelmedi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise tüm dünyayı tedirgin haber geldi ve nükleer santralde yangın çıktı. Zaporijya Santrali'nde Rus saldırısı sonrası alevler yükseldi.

"Ruslar ateşi kesmeli"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Rus ordusu, Avrupa'nın en büyük nükleer santraline dört bir yandan ateş ediyor. Yangın çoktan çıktı. Patlarsa, Çernobil'den 10 kat daha büyük olacak! Ruslar DERHAL ateşi kesmeli, itfaiyecilere izin vermeli, güvenlik bölgesi kurmalı!" ifadelerini kullandı.