  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ukrayna'da merdivenden düşerek yaralanan genç ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-07 16:57:57 -
Ukrayna'da merdivenden düşerek yaralanan genç ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

NEVŞEHİR (AA) - Ukrayna'da merdivenden düşerek yaralanan genç, ailesinin talebi üzerine Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Ukrayna'da eğitim gören 19 yaşındaki Ö.S.Ş, oturduğu binanın merdivenlerinde ıslak zeminde ayağı kayınca düştü.

Omuriliğinde kırık oluşan ve hafta başından beri bu ülkede tedavi gören genç, ailesinin başvurusu üzerine Sağlık Bakanlığınca gönderilen ambulans uçakla Nevşehir’deki Kapadokya Havalimanına getirildi.

Ö.S.Ş'nin diğer yakınlarıyla birlikte havalimanında uçağı bekleyen babası Serkan Ş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Oğlum Ukrayna'da üniversite eğitimi görüyordu. Düşme sonucu belinde kırık oluştu. Orada tedavi görüyordu. Allah razı olsun, başta Sağlık Bakanımız olmak üzere yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.

Piste iniş yapan uçaktan sağlık personelince alınarak ambulansa konulan Ö.S.Ş, Aksaray'a götürüldü.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı