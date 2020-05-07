Ukrayna’da karantina sebebiyle eğitime verilen ara 1 Eylül’e kadar uzatıldı

Ukrayna, eğitim ve öğretim sürecinin başlama tarihini 1 Eylül’e kadar uzattı.

Korona virüs (Covid-19) tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Ukrayna’da yaklaşık iki ay önce alınan karantina kararı sebebiyle eğitime ara verilmişti. Eğitim-öğretim sürecinin ne zaman başlayacağına dair uzun süredir tartışmalar sürüyordu. Ukrayna Baş Doktoru Viktor Lyaşko yaptığı açıklamada, ’’1 Eylül’e kadar okullarımız kapalı olacak. Öğrencilerin bu tarihten önce eğitime başlaması mümkün değil’’ dedi.

Ukrayna Başbakanı Denis Shmyhal, okulların kapalı olacağı bu süreçte birçok okulun tadilattan geçeceğini ve yeni okulların açılacağını duyurmuştu. Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre ülke genelindeki korona virüsü vaka sayısı 13 bin 691’e, can kaybı ise 340’a ulaştı.