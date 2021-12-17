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Dünya Ukrayna'da karantina karşıtları sokağa indi
Dünya

Ukrayna'da karantina karşıtları sokağa indi

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de karantina karşıtları sokağa indi. Güvenlik güçlerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı protestoda, göstericiler yağan yağmura aldırış etmeden parlamentoya yürüdü.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 23:38:00 -
Ukrayna'da karantina karşıtları sokağa indi

Ukrayna’da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında şehir bazlı uygulanan “Sarı Bölge" ve "Kırmızı Bölge" şeklindeki karantina kuralları başkent Kiev’de protesto edildi.

Küçük işletmelerin vergi kontrollerinin daha kolay takip edilmesi için hükümetin küçük işletmelere yazar kasa kullanma zorunluluğu getirmesine de tepki gösteren göstericiler, sık sık "İşletmeleri koru” ve “Karantinaya hayır" sloganı attı.

Güvenlik güçlerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı protestoda, göstericiler yağan yağmura aldırış etmeden parlamentoya yürüdü.

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