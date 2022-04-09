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Dünya Ukrayna'da kabus! Rusya nitrik asit tankını vurdu: 'Pencereleri kapatın' uyarısı
Dünya

Ukrayna'da kabus! Rusya nitrik asit tankını vurdu: 'Pencereleri kapatın' uyarısı

Rus ordusu, Ukrayna'nın Luhansk Bölgesi’ndeki bir nitrik asit tankını vurdu. Gökyüzünü kaplayan nitrik asitin halkı zehirlememesi için 'pencereleri kapatın' uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 19:41:00 -
Ukrayna'da kabus! Rusya nitrik asit tankını vurdu: 'Pencereleri kapatın' uyarısı

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Luhansk Bölgesi’ndeki bir nitrik asit tankını vurması sonucu Luhansk Bölgesel Askeri Yönetimi Başkanı Sergey Gaigai, halka zehirlenmemesi için pencerelerin kapatılması uyarısında bulundu.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Rus ordusu bu kez Ukrayna’nın Luhansk Bölgesi'ndeki Rubijne kentine havadan saldırı gerçekleştirdi. Saldırılar sırasında 1 petrol tesisinin yanı sıra 1 bina ve kimya tesisinin de vurulduğu öğrenildi.

Halka 'pencereleri kapatın' uyarısı

Luhansk Bölgesel Askeri Yönetimi Başkanı Sergey Gaigai sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı doğrulayarak, "Yine bir kimyasal saldırı. Roketler Rubijne yakınlarındaki nitrik asit tankına isabet etti. Kendinizi koruyun. Kapalı bir ortamdaysanız kapı ve pencereleri kapatın" diyerek halkı uyardı. Ukrayna basını da halk arasında kezzap olarak bilinen nitrik asidin iç organlar, cilt ve gözleri tahrip ettiğini anlatarak nitrik asidin zararlarına karşı halkı bilinçlendirmeye çalışıyor.

Zehirlenmeye karşı kabartma tozu ve sabun tavsiyesi

Ukrayna Luhansk Bölge Polisi ise kentteki kimyasal tehdide karşı açıklama yaptı. Luhansk Bölge Polisi halkı maske takması konusunda uyarırken kimyasal zehirlenmeye maruz kalanların 10 ile 30 dakika arasında kabartma tozu ve sabunla yıkanmasını tavsiye etti.

Öte yandan Luhansk Bölgesel Askeri Yönetimi Başkanı Gaigai, Rus bombardımanı sırasında Rubijne'de vurulan bir binadaki 4 sivilin yaralandığını açıkladı. Galgai ayrıca Severodonetsk'te daha önce hayatını kaybettiği tespit edilen yaşlı 1 kadının cesedine ulaşıldığını da bildirdi.

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