  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ukrayna'dan flaş karar! 30 gün uzatıldı
Dünya

Ukrayna'dan flaş karar! 30 gün uzatıldı

Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarının ardından başlatılan sıkıyönetim uygulaması 30 gün daha uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 19:00:00 - 2022-04-21 19:16:23
Ukrayna'dan flaş karar! 30 gün uzatıldı

Ukrayna Parlamentosu, 26 Nisan’da son bulacak olan sıkıyönetim uygulamasını 30 gün daha uzatma kararı aldı.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş 57’nci gününde devam ederken, Ukrayna’da bir kez daha sıkıyönetimin uzatılmasına karar verildi.

30 gün daha uzatıldı

Ukrayna Parlamentosu, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından ilk kez 24 Şubat’ta ilan edilen ve 26 Nisan’da son bulacak sıkıyönetim uygulamasını 30 gün daha uzatma kararı aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay