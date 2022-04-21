Ukrayna'dan flaş karar! 30 gün uzatıldı
Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarının ardından başlatılan sıkıyönetim uygulaması 30 gün daha uzatıldı.
Ukrayna Parlamentosu, 26 Nisan’da son bulacak olan sıkıyönetim uygulamasını 30 gün daha uzatma kararı aldı.
Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş 57’nci gününde devam ederken, Ukrayna’da bir kez daha sıkıyönetimin uzatılmasına karar verildi.
30 gün daha uzatıldı
Ukrayna Parlamentosu, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından ilk kez 24 Şubat’ta ilan edilen ve 26 Nisan’da son bulacak sıkıyönetim uygulamasını 30 gün daha uzatma kararı aldı.