Ukrayna'da devlet başkanı görevden alınabilecek

KİEV (AA) - Ukrayna parlamentosu, devlet başkanlarının görevden alınabilmesini öngören yasayı kabul etti. Parlamento Genel Kurulunda, Ukrayna devlet başkanının görevden alınması sürecini belirleyen yasa tasarısı 408 milletvekilinden 245'inin oyuyla kabul edildi. Kabul edilen yasaya göre, parlamento, Anayasa Mahkemesi ve oluşturulacak geçici Soruşturma Komisyonu tarafından alınacak kararlar doğrultusunda devlet başkanını, vatana ihanet veya herhangi bir suç işlemesi nedeniyle görevden alabilecek. Söz konusu karar, milletvekillerinin dörtte üçünün kabulüyle geçerli olacak.

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