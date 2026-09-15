Ukrayna'da bir İngiliz askeri öldü

İngiltere Savunma Bakanlığı, İngiliz Silahlı Kuvvetleri mensubu bir kişinin "Ukrayna'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiğini" açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İngiliz Silahlı Kuvvetleri mensubunun 12 Eylül Cumartesi günü Ukrayna'da meydana gelen bir trafik kazasında öldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle, İngiliz Silahlı Kuvvetleri mensubu bir kişinin 12 Eylül Cumartesi günü Ukrayna'da meydana gelen bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini duyurmak zorundayız" ifadeleri kullanıldı.

İngiliz Savunma Bakanlığı, ölen askeri personelin ailesine bilgi verildiğini ve ailenin daha fazla ayrıntının paylaşılmasından önce bir süre beklenmesini talep ettiğini bildirdi.

Bakanlık, kazanın meydana geldiği yer, personelin kimliği, rütbesi ve Ukrayna'daki görevi hakkında ise henüz herhangi bir bilgi paylaşmadı.

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı boyunca Ukrayna ordusuna eğitim, danışmanlık ve çeşitli askeri destek faaliyetleri sağlarken, ülkede sınırlı sayıda İngiliz askeri personelinin bulunduğunu daha önce açıklamıştı.

Olayın, Rus saldırısı veya çatışma sonucunda meydana geldiğine ilişkin herhangi bir açıklama bulunmuyor. Savunma Bakanlığı şu aşamada ölümü yalnızca "trafik kazası" olarak tanımladı.

İngiltere'den Ukrayna'daki askeri varlığı kapsamında kamuoyuna açıklanan son ölüm olayı Aralık 2025'te yaşanmıştı. Paraşüt Alayı mensubu Onbaşı George Hooley, Ukrayna güçlerinin cephe hattından uzakta yeni bir savunma kabiliyetini test ettiği sırada meydana gelen kazada ölmüştü. İngiliz hükümeti, Hooley'nin ölümünün çatışma kaynaklı olmadığını belirtmişti.

Yeni olayın ayrıntılarının, İngiliz Savunma Bakanlığı ve ailenin açıklamalarına bağlı olarak önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Mepa News