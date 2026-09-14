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Dünya Trump’tan seçim rüşveti: Temsilciler Meclisi Başkanından itiraz
Dünya

Trump’tan seçim rüşveti: Temsilciler Meclisi Başkanından itiraz

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Trump’tan seçim rüşveti: Temsilciler Meclisi Başkanından itiraz

3 Kasım’daki Kongre ara seçimlerini kazanmak için gözünü karartan Donald Trump, Texas’taki Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nde her yetişkin Amerikalıya 5 bin dolar dağıtma sözü vererek tartışmaların fitilini ateşledi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerini Cumhuriyetçilerin kazanması halinde her yetişkin ABD'liye 5 bin dolar ödeme vaadi için Kongre onayı gerektiğini belirtti.

Johnson, Trump'ın Kongre ara seçimlerini Cumhuriyetçilerin kazanması halinde her yetişkin ABD'liye 5 bin dolar ödeme yapacakları yönündeki açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Johnson, bunun için Kongre onayı gerektiğini ve Kongre'nin konuyu ele alarak bir orta yol bulma taahhüdünde bulunduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, 9 Eylül'de Texas'ta düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde, Temsilciler Meclisi ve Senatodaki seçimlerde Cumhuriyetçilerin galip gelmesi halinde her yetişkine 5 bin dolar ödeyeceklerini açıklamıştı.

Kamuoyunda tartışmalara neden olan bu açıklama, liberal medyada eleştirilere neden olurken, muhafazakar medyada olumlu şekilde değerlendirilmişti.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, 245 milyon yetişkinin bulunduğu ABD'de yaklaşık 1,2 trilyon doları bulacak bu ödemenin yasal olup olmadığı belirsiz.

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