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Ukrayna'da bazı Rus bankalarının varlıklarına dondurdu

Ukrayna, Rus bankaları Sberbank, VTB ve Prominvestbank’ın Ukrayna’daki varlıklarına el konulmasına hükmetti.

12 Eylül 2018 Çarşamba 19:44
Ukrayna'da bazı Rus bankalarının varlıklarına dondurdu

Mahkemedan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’nın en büyük özel  bankası PrivatBank’ın eski sahibi İgor Kolomoyskiy tarafından açılan dava  sonucunda, Rusya Federasyonu'nun da hissedarı olduğu Sberbank, VTB ve  Prominvestbank’ın Ukrayna’daki varlıklarına el konulmasına hükmedildiği  belirtildi.

Kararın, Merkezi Lahey'de bulunan Daimi Tahkim Divanı tarafından  alınan karar doğrultusunda alındığına işaret edilen açıklamada, ayrıca söz konusu  bankaların tasfiye edilmelerinin de yasaklandığı kaydedildi.

Ukraynalı ünlü "oligark" Kolomoyskiy, Kırım’da bulunan varlıklarını  Rusya tarafından yasa dışı şekilde ilhak edilmesinin ardından kaybettiği  gerekçesiyle zararının Rusya tarafından karşılaması için Ukrayna Temyiz Mahkemesi  nezdinde dava açmıştı.

Sberbank’tan yapılan yazılı açıklamada ise kısa süre içerisinde  Ukrayna Temyiz Mahkemesi tarafından alınan karara itiraz edileceği belirtildi.

 

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 19:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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