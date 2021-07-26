Ukrayna Türkiye'den kaç adet savaş gemisi alacağını açıkladı

Ukrayna’nın Türkiye’den kaç adet MİLGEM ADA Sınıfı Korveti sipariş ettiği Ukrayna’nın İstanbul Başkonsolosu Alexander Haman tarafından açıklandı.

"İstanbul – Kiev. Barış için Ortaklık" adlı TV yayınına konuk olan Haman, Türkiye ile toplamda iki adet ADA Sınıfı Korvet için anlaşma imzaladıklarını belirtti.

Ukrayna’ya MİLGEM ihracatı

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve beraberinde STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz’ün de bulunduğu Türk heyeti, 14 Aralık 2020 tarihinde Ukrayna Savunma Bakanlığı’na bir ziyaret düzenlemişti.

Ziyaret kapsamında; tasarımı ve üretimi Türk mühendislerine ait olan Milli Gemi (MİLGEM) ADA Sınıfı Korvetlerin, Pakistan’dan sonra Ukrayna’ya da ihracatı yönünde anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında Türkiye’nin Ukrayna’ya kaç adet ADA Sınıfı Korvet ihraç ettiği netlik kazanmamıştı. Üst düzey bir Ukraynalı yetkili böylece ilk kez bir sayı zikretmiş oldu. Anlaşma kapsamında opsiyon seçeneğinin olup olmadığı ise hala bilinmiyor.

4 Temmuz günü Ukrayna Donanma Günü töreni kapsamında Odessa Limanı’nı ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın Türkiye’den ithal edeceği MİLGEM ADA Sınıfı Korvetlerin inşasının başladığını duyurmuştu. Zelenskiy, Ukrayna’nın ilk ADA Sınıfı Korveti’nin inşasının 2023 yılı sonunda biteceğini belirtmişti.

İlk ADA Sınıfı Korvet’in inşasının Türkiye’de çoktan başladığını belirten Zelenskiy, Ukrayna’ya ait olacak korvetin inşasının Ukrayna topraklarında tamamlanacağını vurgulamıştı.

Zelenskiy yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Türk dostlarımız Ukrayna Donanmasının gelişimi için bizi aktif bir şekilde destekliyor. Modern korvetimizin ilk gövde parçası Türkiye’de üretilmeye başlandı. Geri kalanları ise 2023 yılı sonuna kadar Ukrayna’da tamamlanacak."

Ukrayna Donanması’na teslim edilecek MİLGEM savaş gemileri; Ukrayna’nın, Azak Denizi ve Karadeniz’deki deniz hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla kullanılacak. Denizaltı savunma harbi amacıyla geliştirilen ADA Sınıfı Korvetler, envanteri oldukça eski gemilere ev sahipliği yapan Ukrayna Donanmasına güç katacak.

Ukrayna Donanması, MİLGEM Korvetleri ile Rusya Donanmasına karşı bölgede önemli bir kabiliyet artışı yaşayacak.

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