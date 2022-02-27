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Dünya Ukrayna tarafı duyurdu! Kadirov'a büyük şok: Öldürüldü
Dünya

Ukrayna tarafı duyurdu! Kadirov'a büyük şok: Öldürüldü

Ukrayna-Rusya savaşına müdahil olan Putin'in kuklası Çeçen lider Kadrov'un en yakın adamı olan Magomed Tushayev'in öldürüldüğü öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 09:11:00 -
Ukrayna tarafı duyurdu! Kadirov'a büyük şok: Öldürüldü

Çeçen Ulusal Muhafızları'nın 141. Motorlu Piyade Alayının Komutanı Magomed Tushayev bugün Kiev yakınlarındaki Gostomel Havalimanı'nda öldürüldüğü iddia edildi.

Haberi ilk olarak Türkiye Gazetesi muhabiri Yılmaz Bilgen açıkladı.

Yılmaz Bilgen yaptığı paylaşımda “Kadirov'un Rusya'ya destek amaçlı Ukrayna'ya gönderdiği komutanlardan Magomed Tushayev, Ukrayna ordusu tarafından öldürüldü. Tushayev 141. Mekanize Alay'ın komutanı olarak cephede savaşıyordu...” ifadelerini kullandı.

konkret.az isimli Azerbaycan haber sitesi ise yaptığı haberde "Çeçenler Ukrayna'da kaybetti. Kaynağımıza göre, Kadirov'un generali, Çeçen Ulusal Muhafızları'nın 141. Motorlu Piyade Alayının Komutanı Magomed Tushayev öldürüldü. Bu, Putin ve Kadirov'un en seçkin birimlerinden biridir.

Vertical Telegram, "Topçularımız Çeçen sütununu yok etti ve Çeçen cesetleri Ukrayna topraklarında yatıyor" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Zekeriya gökçe

Muhammed yazınca kadı günah mı yazıyor
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