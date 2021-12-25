Ukrayna sınırına dayanmışlardı! Rusya'dan yeni askeri hamle

Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınlarındaki güney kentlerini içeren Güney Askeri Bölgesi’nin basın dairesi, sahadaki tatbikatlarda yer alan 10 bini aşkın askerin daimi konuşlanma noktalarına dönüşe geçtikleri açıklamasını yaptı. Söz konusu tatbikatların, Astrahan, Volgograd, Rostov, Kırım, Stavropol, Krasnodarsk ve Kuzey Kafkasya’da gerçekleştirildiği belirtildi.

Güney Askeri Bölgesi yetkilileri, tamamlanan tatbikatlara ilişkin, “Bir ay boyunca taktik askeri birimler, saha koşullarında dönüşümlü biçimde hazırlık çalışmaları gerçekleştirdi” dedi.

Yeni yıl ve Noel döneminde, ‘yaşanabilecek olağanüstü durumlara müdahale edilebilmesi adına’ da Güney Askeri Bölgesi’nin her bir biriminde nöbetçi güçlerin görevli olacağını belirttiler.

Rusya’nın Güney Askeri Bölgesi’nin basın dairesinden yapılan söz konusu açıklama, Batı ülkelerinin, Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınındaki güçlerinin sayısının artırıldığı yönünde açıklamalar yaptığı bir döneme denk geldi.

Bu açıklamalar karşısında Rusya yetkilileri, ‘askeri güçlerini ülke içinde bir yerden diğerine konuşlandırmalarının kimseyi endişelendirmemesi gerektiği’ vurgusunu yaptılar.

Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de perşembe günü düzenlediği sene sonu basın toplantısında da, Ukrayna hükümetinin ülkenin doğusundaki milis güçlerine karşı yeni bir askeri operasyona hazırlanıyor gibi göründüğünü söyledi ve kimsenin Rusya’dan, sınırlarında bu olup bitenleri görmezden gelmesini beklememesi gerektiğini kaydetti.