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Dünya Ukrayna savaşta ölen gazeteci sayısını açıkladı
Dünya

Ukrayna savaşta ölen gazeteci sayısını açıkladı

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşta 24 Şubat'tan bu yana 21 gazetecinin hayatını kaybettiği belgelendi.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 21:29:00 -
Ukrayna savaşta ölen gazeteci sayısını açıkladı

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşta 24 Şubat'tan beri 21 gazetecinin hayatını kaybettiği belgelendi.

Ukrayna Parlamentosunun internet sitesinde yer alan İfade Özgürlüğü Komitesi'nin raporunda savaşta hayatını kaybeden gazetecilerin listesi yayımlandı.

Rapora göre Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşta aralarında yabancı basın mensuplarının da olduğu 21 gazeteci yaşamını yitirdi.

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