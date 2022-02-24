Ukrayna savaşın başladığını duyurdu! ‘Artık karşılık verme vakti geldi’
Ukrayna, Rusya’nın işgale başladığını duyurdu.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba artık savaşın başladığını bu sözlerle duyurdu.
Kuleba; “Putin, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna'nın barışçıl kentlerinde saldırılar sürüyor.” İfadelerini kullandı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ayrıca “Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir, durdurmalı. Harekete geçme zamanı” dedi.