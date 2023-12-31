Ukrayna savaşı alevlendi

Ukrayna ordusunun Kırım’da bulunan bir Rus savaş gemisini vurması sonrası Rusya Ukrayna kentlerine uzun süredir görülmemiş bir yoğunlukla saldırdı. Rusya’nın önceki gün Ukrayna geneline 158 füze ve insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 39’a yükseldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev ile Lviv, Odesa, Dnipro, Harkov ve Zaporijya şehirlerine düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 39’a yükseldiğini, 159 yaralı olduğunu duyurdu.

BELGOROD VURULDU

Ukrayna’yı sarsan bu saldırılara Ukrayna ordusunun yanıtı dün geldi. Rusya’nın Ukrayna sınırında bulunan Belgorod kenti dün Ukrayna güçleri tarafından vuruldu. Saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralı da olduğu ifade edildi. Belgorod’un tüm bölgelerinde Rus kolluk kuvvetleri geniş güvenlik önlemleri alırken, muhtemel saldırılara karşı kent sakinlerine ‘evlerinizden çıkmayın’ çağrısı yapıldı. İmkanı olanların ise sığınaklara girmesi yönünde tavsiyeler verildi.

Öte yandan Bryansk, Oryol, Kursk ve Moskova bölgelerine de yoğun İHA saldırıları düzenlendiği öğrenildi. Ukrayna ordusu sadece askeri noktaların hedef alındığını belirtirken, Rus yönetiminden ‘intikam’ açıklamaları geldi. Ukrayna’nın füze saldırısı sonrası Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov açıklama yaptı. Kentte yaşanan olaylarla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı’ndan raporlar alındığını belirten Peskov, bu raporların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e sunulduğunu ve Rus hükümetinden bazı bakanların da Belgorod şehrine yönlendirildiğini açıkladı.

POLONYA KRİZİ: NATO TEYAKKUZDA

Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği saldırılarda füzelerden birinin NATO üyesi Polonya hava sahası üzerinden gitmesi Rusya ile bir kriz başlattı. Polonya, Rus füzesinin Polonya hava sahasını ihlal etmesi üzerine Rusya’nın Varşova Maslahatgüzarı Andriej Ordasz’ı Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası verildi. Polonya, olayın tekrarının daha güçlü bir tepkiyle karşılanacağını duyurdu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile füze olayını görüştükten sonra NATO’nun durumu izlediğini ve ‘olayla ilgili olarak teyakkuzda olmaya devam ettiğini’ söyledi. Rus yönetimi ise olayla ilgili kesin kanıt talep etti.



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