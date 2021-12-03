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Dünya Ukrayna, savaş için ocak ayı sonunu işaret etti
Dünya

Ukrayna, savaş için ocak ayı sonunu işaret etti

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Rusya'nın sınırda topladığı asker sayısının tahminen 94 bin 300'ü bulduğunu açıkladı ve ocak ayı sonuna doğru büyük çaplı bir saldırı hazırlığında olabileceğini kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 18:52:00 -
Ukrayna, savaş için ocak ayı sonunu işaret etti

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Rusya'nın sınırda topladığı asker sayısının tahminen 94 bin 300'ü bulduğunu açıkladı ve ocak ayı sonuna doğru büyük çaplı bir saldırı hazırlığında olabileceğini kaydetti.

Ukrayna parlamentosunda açıklamada bulunan Reznikov "İstihbarat servisimiz bütün senaryoları analiz ediyor. Rusya muhtemelen ocak ayı sonunda gerilimi yükseltmeye hazır olacaktır" diye konuştu.

Ülkesinin siyasi ve diplomatik çözümle ilgilendiğini vurgulayan bakan durumu provoke edecek hiçbir şey yapmayacaklarını, ancak Rusya'nın saldırıda bulunması halinde savaşmaya hazır olacaklarını kaydetti. Bakan ayrıca Ukrayna'nın ülkenin güney kıyılarındaki iki donanma üssünü inşa etmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Ukrayna, biri 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen Kırım yarımadasının batısındaki Ochakiv ve diğeri yarımadanın doğusundaki Berdyansk olmak üzere iki donanma üssü inşa ediyor. Önceliklerinin füze programı ve filo geliştirmek olduğunu belirten Savunma Bakanı Reznikov, Ochakiv ve Berdyansk askeri üslerin inşasında ilerleme kaydettiklerini ve Birleşik Krallık ile yapılan savunma anlaşması çerçevesinde diğer sözleşmeleri de hayata geçirmeyi planladıklarını ifade etti.

Rusya: Saldırı planımız yok

Rusya Parlamentosu'nun üst kanadının sözcü yardımcısı Konstantin Kosachev ise Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmayı planladığı iddialarını reddetti.

Rusya devlet televizyonu Russia-24'e konuşan Kosachev "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırma planı yok. Bizim Ukrayna sınırı yakınlarında artan askeri faaliyetimiz yok. Bir saldırı için ilerleyen hazırlığımız yok" ifadelerini kullanarak Rusya'nın duruşunu yineledi.

 

 

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