Ukrayna, Rusya'nın planını deşifre etti! Ocakta...

Şarku’l Avsat’ın AFP’den aktardığına göre Zaluzhny, The Economist gazetesine verdiği röportajda, “Bizim için çok önemli bir stratejik görev rezerv oluşturmak ve Ocak-Şubat ayında, en azından Mart ayında çıkabilecek bir savaşa hazırlanmak” dedi. Ukrayna Genelkurmay Başkanı, “Kiev'in kontrolünü tekrar ele geçirmeye çalışacaklarından şüphem yok” diye ekledi.

Olası bir saldırıyı püskürtmek için tüm hesaplamaları yaptığını vurgulayan Korgeneral Zaluzhny röportajda, “Kaç tanka ve topçuya ihtiyacımız var, araştırıyoruz” dedi.

Zaluzhny'ye göre, Ukrayna ordusu şu anda Eylül ayında Rus birliklerini Harkiv’de ve Kasım ayı başlarında Herson’da mağlup ettikten sonra güneyden doğuya uzanan mevcut cephe hattını korumak ve daha fazla yer kaybetmemek istiyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı’na göre, Ekim ayından bu yana ülkenin enerji altyapısını kasıtlı olarak hedef alıyor.

Ayrıca Zaluzhny, The Economist ile yaptığı röportajda, füzeler ve İHA’larla yeni saldırılar yaşanması durumunda tamamen hizmet dışı kalmasının mümkün olduğunu düşünerek ulusal elektrik şebekesinin ‘ip üzerinde yürüdüğünü’ belirtti.

Rus ordusu Şubat ayının sonunda Ukrayna işgaline başladı ve komşu Belarus'tan Ukrayna'ya asker göndererek Kiev'in kontrolünü hızla ele geçirmeye çalıştı.

Rus birlikleri, Ukrayna ordusu için zafer olarak kabul edilen Mart sonu ve Nisan başında bölgeden çekilmeden önce Ukrayna başkentinin merkezine onlarca kilometre yaklaştı.

Saldırılar ülke genelinde günlük olarak elektrik kesintilerine neden oluyor ve milyonlarca Ukraynalıyı kışın ortasında soğuk ve karanlıkta bırakıyor.