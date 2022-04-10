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Dünya Ukrayna Rusya'dan ithalatı yasakladı
Dünya

Ukrayna Rusya'dan ithalatı yasakladı

Ukrayna hükümeti, Rusya Federasyonu'ndan mal ithalatını yasakladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 00:28:00 -
Ukrayna Rusya'dan ithalatı yasakladı

Ukrayna'da Bakanlar Kurulu Temsilcisi Taras Melniçuk, Telegram'dan yaptığı açıklamada, Ukrayna Bakanlar Kurulu'nda alınan kararları duyurdu.

Melniçuk, Bakanlar Kurulu'nun, Rusya'dan mal ithalatını yasakladığını söyledi.

Tarım Lojistik Koordinasyon Kurulması kararı verildiğini aktaran Melniçuk, yerinden edilmiş Ukrayna vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini korumak için bir çalışma grubu kurulacağını ifade etti.

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