Ukrayna, Rusya yanlısı lideri tutukladı!

Medvedçuk'un tutuklandığına dair bilgiler dün akşam saatlerinde servis edilirken, kısa bir süre sonra Ukrayna makamları, Rus yanlısı liderin tutuklandıktan sonra çekilmiş fotoğraflarını da dolaşıma soktu.

Medvedçuk'un Ukrayna ordusu üniformaları içerisinde olması dikkat çekti.

Ukraynalı yetkililer, Medvedçuk'un "tehlikeli bir operasyon sonucunda" yakalandığını kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Medvedçuk'un yakalanması sonrası yaptığı açıklamada, Rusya'nın elindeki tüm Ukraynalı savaş esirlerine karşılık olarak Medvedçuk'u serbest bırakabileceklerini belirterek bir esir takası önerdi.

Medvedçuk, kısa bir süre önce "vatana ihanet" suçlamalarıyla ev hapsine alınmış, 24 Şubat'ta başlayan işgalin ardından kısa bir süre sonra ev hapsinden kaçmıştı.

Viktor Medvedçuk kimdir?

Ukraynalı avukat, siyasetçi ve oligark Medvedçuk, 1954 yılında bugün Rusya topraklarında yer alan, Sovyetler Birliği'nin Pochet şehrinde, Ukrayna asıllı bir ailede doğdu.

Babası Sovyetlerce Ukraynalı bir milliyetçi olmakla suçlanıyordu. Bir süre sonra ailesiyle beraber Ukrayna'ya geri dönerek çeşitli işlerde çalıştı. Hukuk okudu. Sovyetler Birliği bünyesinde askeri ve siyasi makamlarda yer aldı.

1970-1980'li yıllarda Sovyet muhaliflerin davalarında avukat olarak görevlendirilirken, muhalif olan müvekkillerini savunmayarak Sovyetler lehine taraf tutmakla suçlandı.

Sovyetler Birliği'nin parçalanması sonrasında Ukrayna'da kaldı, 90'lı yılların sonlarında siyasete atıldı. Parlamentoda, çeşitli siyasi ve idari görevlerde ve yargı makamlarında görev aldı. Zamanla, Rus yanlısı tavrına dair suçlamalar artarken, bu suçlamalar 2013-2014 dönemindeki Euromeydan protestolarıyla doruğa çıktı.

Avrupa yanlısı protestoları bastırmak için uğraştı, özellikle Rusya lideri Vladimir Putin ile yakın ilişki kurdu ve birçok görüşme gerçekleştirdi. Putin ile ilişkileri şahsi bir dostluk boyutuna ulaşırken, Putin, Medvedçuk'un 2004 yılında doğan kızının vaftiz babası oldu.

Rusya'nın 2014 yılındaki Donbass ve Kırım işgalinde rol oynadığı öne sürüldü, ABD kendisine yaptırım uyguladı. 2018 yılında parlamentoya dönse de hakkındaki suçlamalar günden güne artarak "vatana ihanet" seviyesine ulaştı.

Mayıs 2021'de aynı suçlamayla ev hapsine alındı. Rusya'nın 24 Şubat 2022'de başlayan işgali sürerken, Medvedçuk'un Kremlin tarafından Ukrayna lideri yapılmak istendiği iddia edildi.

27 Şubat'ta ev hapsinden kaçan Medvedçuk, 12 Nisan'da yakalandı.

Kaynak: Mepa News