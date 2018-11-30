Ukrayna-Rusya krizinde kritik gelişme!

İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna'da bağımsız bir Ortodoks kilisesi için taslak bir kuruluş sözleşmesi hazırladığını açıklarken, Ukrayna Başbakanı Petro Poroshenko ülkesinin kendisine ait bağımsız bir kiliseye kavuşmasının yakın olduğunu söyledi

Bağımsız bir Ukrayna kilisesi "otosefali" olarak adlandırılan iç işlerinde bağımsızlığı kazanırsa, yüzyıllardır kiliseyi yöneten Rus ruhbanın etkisinden uzaklaşmış olacak. Ukrayna, Rus din adamlarını iç işlerine müdahale etmekle suçluyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki ilişkiler Moskova'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesi ve ülkenin doğusunda en az 10,000 kişinin ölümüne neden olan ayrılıkçı isyana destek vermesinin ardından kopma noktasına geldi.

Reuters'ın haberine göre, Ukrayna'nın bağımsız bir kilise kurma çabaları, bu hafta üç Ukrayna gemisine ateş açıp el koyan Rusya'da öfke yaratıyor. Poroshenko, dün televizyonda yaptığı konuşmada, "Ekümenik Patrikliğin Mukaddes Sinod meclisinde, otosefal Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin kurulması konusunda tarihi kararlar alındı" dedi.

Poroshenko, Ukraynalı din adamlarının bağımsız kilisenin başına geçecek kişiyi seçmek üzere toplanacağını, toplantı tarihinin yakında Patrikhane tarafından açıklanacağını belirtti. Patrikhane tarafından dün yapılan açıklamada, "Mukaddes

Sinod Ukrayna Kilisesi'nin kuruluş sözleşmesinin taslağını hazırlamıştır" denildi.

Rakip kiliseler

Ukrayna, bağımsız bir kilise kurmak için, Ortodoksların ekümenik nitelikte kabul ettiği Fener Patrikhanesi'nin desteğini Ekim ayında aldı. Rus Ortodoks Kilisesi, bu karar üzerine İstanbul'daki Patrikhane ile diplomatik bağını kopardı. Ukrayna yönetimi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ndeki Moskova destekli grubu Rus hükümetinin talimatları doğrultusunda Rus propagandası yapmak ve Rus yayılmacılığını teşvik etmekle suçluyor.

Moskova Patrikliği olarak adlandırılan bu grup Ukrayna'nın suçlamalarını reddederek ülkede barışı desteklediğini savunuyor.

Ukrayna'da iki büyük Ortodoks kilisesi nüfuz mücadelesi içinde. Rus Ortodoks Kilisesi ile eşgüdüm içinde hareket eden Moskova Patrikliği Ukrayna'da hakim konumdayken, Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasından sonra kurulan ve Kiev

Patrikliği olarak bilinen grubun rekabeti ile karşılaştı.

Rusya'nın Kırım'ı ilhakının ardından Kiev Patrikliği'ne Ukrayna kamuoyunda destek son derece güçlendi. Kiev Patrikliği

Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığını ve Avrupa ülkeleriyle entegrasyonu amaçlıyor.