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Dünya Ukrayna, Rus tankını ve helikopterini vurdu
Dünya

Ukrayna, Rus tankını ve helikopterini vurdu

Rus güçlerinin artan saldırılarına karşı koymaya çalışan Ukrayna, Rus ordusuna ait askeri araçları hedef aldığı görüntüleri paylaştı. Görüntülerde bir Rus helikopteri ve tankı vuruluyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 07:29:00 - 2022-04-24 07:33:46

Rusya saldırılarını artırıyor, Ukrayna anti tank füzelerle direniyor. Rus yapımı T-72 model tank, Ukrayna Stugna uçaksavar füzesi tarafından vuruldu. Füzenin 4.8 kilometre öteden 21 saniye içerisinde hedefe ulaştığı aktarıldı. Yapılan açıklamada, "Tank yerinde durmuyor, hareket ediyordu. Ancak bu tanksavar güdümlü füze operatörünün onu vurmasını engellemedi." denildi.

Bu görüntülerse 21 Nisan'dan. Ukrayna Ulusal Muhafızları Hava Savunma Birliği, Rusya ordusuna ait olan K-52 Timsah helikopterinin düşürülme anlarını paylaştı. Olayın Zaporjiya bölgesinde yaşandığı aktarıldı. Helikopterlerin bölgedeki Ukrayna güçlerini hedef aldığı söylendi.

Rus Savunma Bakanlığı da saldırı görüntüleri paylaştı. KA-52 helikopterlerinin operasyon anlarını yayınladı. Operasyonun yeriyle ilgili bilgi verilmedi. Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Ukrayna ordusuna ait 11 askeri hedefin yok edildiğini açıkladı. Helikopterlerin bir tankı, bir zırhlı personel taşıyıcıyı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir karargahı imha ettiğini duyurdu.

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