Ukrayna Rus ordusunun kaybını açıkladı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından, Rus ordusunun 24 Şubat-16 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yapılan açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte 2 bin 300 askerini daha yitirdiği aktarıldı.

Açıklamada, Rus ordusunun toplam 27 bin 700 asker kaybettiği ve Ruslara ait 200 uçak, 165 helikopter, 1228 tank, 2 bin 974 zırhlı araç, 577 top, 195 roketatar ve 89 hava savunma sisteminin imha edildiği belirtildi.

Rus güçlerinin 2 bin 101 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ile 427 insansız hava aracını da yitirdiği kaydedilen açıklamada, Rusların fırlattığı 97 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği bilgisine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.​​​​​​​