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Ukrayna Parlementosu, "Kırım Tatar sürgününü soykırım olarak tanıyın" tasarısını kabul etti

Yeniakit Publisher
2020-06-02 16:58:20 -
Ukrayna Parlementosu, "Kırım Tatar sürgününü soykırım olarak tanıyın" tasarısını kabul etti

ANKARA (AA) - Ukrayna Parlamentosu, Birleşmiş Milletleri (BM) ve uluslararası kuruluşları, Kırım Tatar sürgününü soykırım olarak tanımaya çağıran tasarıyı kabul etti.

Mecliste görüşülen yasa tasarısı, 450 milletvekilinden 310'nun "evet" oyuyla kabul edildi.

Yasaya göre BM, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlementer Meclisi, NATO Parlementer Meclisi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Meclisi ve uluslararası hükümetler, 1944 Kırım Tatar sürgününü soykırım olarak tanımaya ve 18 Mayıs tarihini Kırım Tatar Sürgünü Kurbanlarını Anma Günü olarak ilan etmeye davet ediliyor.

Ayrıca yasada, uluslararası kurumlar ve hükümetler, Kırım'ın ilhakı ve Kırım Tatarlarının hak ve özgürlüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya Federasyonu'na karşı ek tedbirler almaya ve kınamaya çağrıldı.

- Kırım Tatar Sürgünü

Dönemin Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Josef Stalin'in emriyle 18 Mayıs 1944'te Kırım Yarımadası'nda yaşayan Kırım Tatarları, Özbekistan, Sibirya ve Kazakistan gibi Orta Asya içlerindeki bozkırlara ve çalışma kamplarına sürüldü.

Kaynaklarda, 250 binden fazla Kırım Tatarı'nın, Sovyet askerleri tarafından gece yarısı evlerinden çıkarılarak sürüldüğü, kötü yol şartları nedeniyle yarısının yollarda hayatını kaybettiği ve sürgün yerine ulaşanların yarısına yakınının da kötü yaşam şartları yüzünden öldüğü ifade ediliyor.

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