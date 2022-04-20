Ukrayna ordusunun kayıpları açıklandı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile 7 haftadır devam eden savaşta yaklaşık 3 bin Ukrayna askerinin kaybedildiğini ve yaklaşık 10 bin askerin yaralandığını açıkladı.

Zelenskiy, savaşın sekizinci haftasına girilirken yaklaşık 19 bin Rus askerini etkisiz hale getirdiklerini söyledi.

Sivil kayıplar için tespit çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Zelenskiy, "Siviller hakkında konuşmak çok zor. Ülkemizin güneyinde kapatılan kasaba ve şehirlerin içerisinde kaç kişinin öldüğünü bilmiyoruz" dedi.