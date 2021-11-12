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Dünya Ukrayna Ordusu’nu sarsan patlama: Ölü askerler var
Dünya

Ukrayna Ordusu’nu sarsan patlama: Ölü askerler var

Rusya ile Ukrayna arasında Donbas'ta kriz tırmanıyor. Bölgede meydana gelen son olayda bir patlayıcı infilak etti. 2 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 20:45:00 -
Ukrayna Ordusu’nu sarsan patlama: Ölü askerler var

Rusya ile Ukrayna arasında krize neden olan Donbas bölgesinde bir patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 Ukrayna askeri yaşamını yitirdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, 2 Ukraynalı askerin Rusya yanlısı ayrılıkçılara ait olduğu belirtilen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, bugün bölgede ayrılıkçıların 2 kez ateşkes ihlalinde bulunduğu kaydedildi.

Donbas krizi

Başkent Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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