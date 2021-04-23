Ukrayna ordusunda Bayraktar TB2 SİHA hazırlıkları

Ukrayna Deniz Piyadeleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, sistemlerin gelecekte etkili bir şekilde kullanılabilmesi için eğitimlerin sürdüğü belirtildi. Ukraynalı piyadelere yönelik TB2 S/İHA dersi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri temsilcisi tarafından verildi. Etkinliğe, Ukrayna Deniz Piyadeleri Komutanı Korgeneral Yuri Sodol da katıldı.

Dersin katılımcılarına yalnızca uçağın kendisinin değil, aynı zamanda kompleksin tüm unsurlarının tam taktik ve teknik özellikleri tanıtıldı. 2020 yılı sonunda Türkiye’den MİLGEM ADA Sınıfı Korvet ve Bayraktar TB2 tipi SİHA siparişinde bulunan Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Bayraktar TB2 SİHA’larını bu yıl sonunda teslim almayı planlıyor.

Ukrayna Donanması’nın, Bayraktar TB2 SİHA’ların yanında çok sayıda Roketsan üretimi MAM-L mühimmatı teslim alacağı tahmin ediliyor. Daha önce de Ukrayna Hava Kuvvetleri, 6 adet Bayraktar TB2 SİHA ile yüksek miktarda MAM-L mühimmat tedarik etmişti. Ukrayna, 40 adetten fazla SİHA daha tedarik etmeyi amaçlıyor.

Ukrayna Donanmasının teslim alacağı TB2’lerin daha uzun kontrol menzili gibi geliştirilmiş özelliklere sahip olacağı da biliniyor.

Ukrayna devletine bağlı savunma ihracatı ajansı Ukrspecexport, Baykar Savunma ile 6 adet Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı (İHA), iki kontrol istasyonu ve 200 adet akıllı mühimmat tedarikiyle ilgili 69 milyon dolar değerindeki bir anlaşmayı 2019 Ocak ayında imzalamış, Baykar Savunma ise sadece 2 ay içerisinde teslimatları gerçekleştirmişti.

Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA; Türkiye, Katar, Ukrayna, Libya ve Azerbaycan tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Bayraktar TB2, özellikle Libya, Suriye ve Karabağ’daki muharebelerde gösterdiği başarılarla dünyaya namını saldı.

Bayraktar TB2 SİHA, üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir. 300.000 saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 2014’ten bu yana aktif olarak görev yapmaktadır.

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