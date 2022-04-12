Ukrayna ordusu Rusya'nın o bölgeye 'çok yakında' saldırmasını bekliyor!
Ukrayna ordusu bugün Rus kuvvetlerinin, askerlerini ülkenin kuzeyinden ve Kiev çevresinden geri çekmesinin ardından Kremlin için bir öncelik haline gelen Ukrayna’nın doğusunda geniş çaplı bir saldırıyı ‘çok yakında’ başlatmasını beklediklerini duyurdu.
AFP’nin haberine göre, Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Oleksandr Motuzyanyk basın toplantısı sırasında, “Edindiğimiz bilgilere göre düşman doğuya saldırmak için hazırlıklarını tamamlamak üzere... Saldırı çok yakında gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün akşam yaptığı açıklamada, “Gelecek hafta, mevcut haftadan veya önceki haftalardan daha az önemli olmayacak… Rus kuvvetleri ülkemizin doğusunda daha büyük operasyonlara geçecek” dedi.