Ukrayna ordusu Rusya'nın o bölgeye 'çok yakında' saldırmasını bekliyor!

AFP’nin haberine göre, Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Oleksandr Motuzyanyk basın toplantısı sırasında, “Edindiğimiz bilgilere göre düşman doğuya saldırmak için hazırlıklarını tamamlamak üzere... Saldırı çok yakında gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün akşam yaptığı açıklamada, “Gelecek hafta, mevcut haftadan veya önceki haftalardan daha az önemli olmayacak… Rus kuvvetleri ülkemizin doğusunda daha büyük operasyonlara geçecek” dedi.