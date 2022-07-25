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Dünya Ukrayna ordusu, Rus S-300'lerini imha etti
Dünya

Ukrayna ordusu, Rus S-300'lerini imha etti

Ukrayna ordusu, Herson bölgesinde Rus S-300 hava savunma sistemini havaya uçurdu

Yeniakit Publisher
2022-07-25 04:44:00 -

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna ordusu Herson bölgesinde Rus S-300 hava savunma sistemlerini imha ettiği yeni bir video yayınladı.

S-300 bataryasını vurdular

Güney Herson bölgesinde çekildiği öğrenilen görüntülerde, Ukrayna kuvvetleri, S-300 karadan havaya füze sistemlerinin en az iki fırlatıcısını ve bir komuta karakol aracını başarıyla imha ettiği görüldü.

Rusya, 65'ten fazla füze sistemi kaybetti

Rusya’nın 14 Şubat’tan bu yana modern Pantsir-S1 ve Buk-M2 de dahil olmak üzere 65’ten fazla yerden havaya füze sistemini kaybettiği bildirildi.

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