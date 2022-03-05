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Dünya Ukrayna ordusu havalimanını geri aldı
Dünya

Ukrayna ordusu havalimanını geri aldı

Ukrayna ordusu Rus işgali altında olan Kulbakino Havaalanı'nı, düzenlenen operasyonların ardından geri aldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 09:15:00 -
Ukrayna ordusu havalimanını geri aldı

Rusya‘nın Ukrayna’ya başlattığı saldırıların 9’ncu gününde birçok kentte çatışmalar devam ediyor.

Rusya ordusu tarafından askeri operasyonların ilk gününde, Rusların elinden alınan Nikolaev kentindeki Kulbakino Havaalanı’na Ukrayna birlikleri tarafından operasyon düzenlendi.
Operasyonun ardından Rus askerlerinin havaalanında büyük kayıplar verdiği bilgisi paylaşılırken, Ukrayna askerleri tarafından Rusların elinden alınan havaalanına yeniden Ukrayna bayrağı çekildi.

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