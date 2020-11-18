Ukrayna, nükleer teknoloji alanında eğitim için Türk öğrencileri bekliyor

KİEV (AA) - Ukrayna Ulusal Teknik Üniversitesi İgor Sikorski Kyiv Politeknik Enstitüsü (KPI) Uluslararası Eğitim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Volodimir Koval, üniversiteler arasındaki iş birliği sayesinde nükleer enerji alanında Türk öğrencilerin Ukrayna'da eğitim göreceğini belirterek, nükleer alanındaki tecrübelerini Türk öğrencilerle paylaşmak istediklerini söyledi.



Koval, Ukrayna ve Türkiye arasında nükleer teknoloji eğitimi alanındaki iş birliğini AA muhabirine değerlendirdi.

KPI'nın, havacılık, makine mühendisliği ve nükleer gibi teknik alanlarda Türkiye tarafından Ukrayna'da partner üniversite olarak seçildiğini belirten Koval, Ankara Üniversitesine yaptığı ziyarette nükleer teknoloji konusunda iş birliğini görüştüklerini ifade etti.

Koval, Ukrayna'nın Türkiye'de yapım aşamasında olan Akkuyu Nükleer Santrali ile aynı teknolojiye sahip olduğu bilgisini paylaşarak, "Uçak krizi sebebiyle Türkiye-Rusya ilişkileri bir dönem bozulmuştu ve Rusya, Türk öğrencilere eğitim vermeyi durdurmuştu. Bu nedenle de Türkiye alternatifler aramaya başladı ve böylece nükleer teknoloji alanında yüksek lisans seviyesinde eğitim iş birliği anlaşması imzaladık." dedi.

Bu sene eylülde eğitime başlamayı planladıklarını dile getiren Koval, ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını aktardı.

- Çernobil de eğitimin bir parçası

Eğitim dilinin İngilizce olduğunu vurgulayan Koval, "Ukrayna'da Avrupa'nın en büyüğü Zaporojye dahil 15 nükleer santral var. Zaporojye'de ayrıca bir pratik eğitim merkezimiz var. Avrupa 40 milyon avro yatırdı burayı inşa etmek için, nükleer eğitim alanında Avrupa'nın en iyisi. Biz KPI'da teorik kısmı öğretiyoruz, Zaporojye'deki merkez ise pratik eğitim için." diye konuştu.

Koval, doğal bir laboratuvar olan Çernobil'de eğitim merkezlerinin bulunduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Nükleer teknoloji tehlikeli ve kompleks bir konu. Mesela nükleer yakıt konusu önemli, 400 megavatlık (MW) var, 1000 MW'lık var. Biz hem Rusya hem ABD'den iki çeşidi de alıyoruz. Yani farklı tecrübelerimiz var çünkü tek satıcınız varsa ve size yakıt satmayı keserse, santraliniz hiçbir işe yaramaz. Bu tecrübelerimizi Türk öğrencilerle paylaşmak istiyoruz." .

KPI'da 200’e yakın Türk öğrencinin öğrenim gördüğünü belirten Koval, "İmzalanan iş birliği kapsamında gelecek dönem nükleer alanda eğitim için 20-40 arası Türk öğrenciyi bekliyoruz." dedi.