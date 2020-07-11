Ukrayna medyası dünyaya böyle duyurdu: Suriye ve Libya’da en az 23 adet Pantsir-S1 imha edildi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Krasnaya Zvezda gazetesine verdiği demeçte, Suriye ve Libya’da konuşlu bulunan Rus yapımı Pantsir-S1'lerin Türk yapımı Bayraktar TB2'ler tarafından imha edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Şoygu yaşanan gelişmeleri, "Suriye ve Libya’daki Pantsir-S1 hava savunma ve diğer sistemlerin imhası 'kör nokta' varlığıyla açıklanabilir" şeklinde yorumladı. Krasnaya Zvezda gazetesi, hava savunma sistemlerinin teknik özelliklerine atıfta bulunarak, Pantsir-S1’in hedefleri tespit etme kabiliyeti konusunda sınırlarının olduğunu ifade etti.

Gazetenin yaptığı açıklamaya karşın Libya ve Suriye’de Pantsir-S1 hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesinin temelinde ise sistem sınırlılıkları temel etken oluşturmakta. Gazetenin "düşük, orta ve yüksek irtifalarda, özellikle minimum ve yüksek irtifalarda ve maksimum hızda uçan" olarak ifade ettiği hava araçlarına karşı Pantsir-S1’lerin yetersiz olduğunu belirtti. Gazetenin söylemi aksine bu noktada Türkiye’nin elektronik harp (EH) kabiliyeti ile önemli bir çarpan olarak sahaya yansımakta.

"Pantsir-S1’ler Bayraktar TB2’lere karşı koyabilir" iddiası

Buna ek olarak gazete, Türkiye’nin Baykar Savunma tarafından üretilen Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının hızlı ve etkili bir operasyonel alanı göz önüne alındığında, Pantsir-S1’in bunlara karşı koyabileceği iddiasında bulundu. Ancak gerek Suriye gerekse Libya muharebe sahalarından gelen görüntüler Pantsir-S1’lerin Bayraktar TB2 gibi SİHA platformlarına karşı tek başına tam anlamıyla etkinlik sağlayamadığını göstermekte.

Haziran ayında Krasnaya Zvezda gazetesi tarafından yapılan haberde, Pantsir-S1 hava savunma sisteminin ihracat versiyonunun sadece optik bir kontrol sistemine sahip olduğunu ve "bu nedenle Türk Bayraktar TB2 gibi hedeflerle mücadele etmek için donanımlı olmadığını" yazmıştı.

Ukrayna merkezli Defense Express, kendi kaynaklarına atıfta bulunarak, Suriye ve Libya’da en az 23 adet Rus yapımı Pantsir-S1 hava savunma sisteminin imha edildiğini bildirdi. Ukrayna aktif biçimde Türkiye’den ithal ettiği Bayraktar TB2 S/İHA’ları kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Ordusu tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı bir tatbikatta da kullanıldığına ilişkin videolar paylaşıldı.

Rus medyasında akılalmaz iddia: Pantsir- S1 Libya’da Bayraktar TB2’nin şöhretine ciddi zarar verdi

Rus yayın organı 360tv 54 Türk SİHA'sının imha edildiğini ileri sürdü. Söz konusu haberde; "Dikkat edilmesi gereken bir husus ise 2020 yılının başından beri 54 terörist SİHA yok edilirken buna karşılık olarak yaklaşık 9 Pantsir sistemi etkisiz hale getirildi. Her bir olayın taraflarca doğrulandığının altı çizilmelidir. Dahası, sözde hava savunma sistemlerinin imha edildiğini gösteren çok sayıda video gerçek çekimlerden ziyade bilgisayar grafikleri ve montajlarını anımsatmaktadır. Bu videolar, önceden yalan haber ve montaj yapmakla suçlanan Türk bilgi kaynağı Clash Report tarafından yayınlandı." ifadelerine yer verildi.

Darbeci Hafter güçleri dahi Libya’da tüm zamanlarda 27 adet SİHA düşürdüklerini iddia ederken Rus medyası tam bir sarhoşluk içinde. Rus medyasının bu rakama ulaşması muhtemeldir ki darbeci Hafter güçlerinin kendi SİHA’larını düşürmesi de dahil olup üstüne düşürülen ABD-İtalyan İHA’ları da eklenmiş olmalı. Bu durumda bile 54 adet SİHA rakamına ulaşmak mümkün değil.

Libya’da süregelen savaşta tarafların kayıplarının olması zaten kaçınılmazdır. Ancak gerçek dışı verilerle sadece bilmeyen insanlar üzerinde dezenformasyon yapılabilir ki Rus halkı da zaten bilgisiz bırakılıyor. Dikta rejimine sahip bu ülkenin Batı’dan algıladığı en büyük tehditler ise demokrasi, hukuk üstünlüğü ve insan haklarının ülke içinde bir ses olup yükselişidir. Bu bağlamda Rusya’nın tehditleri karşılamak için caydırma, bölücülük yapma ve dikkat dağıtacak faaliyetler yürüttüğünü de zaten görüyoruz.

DefenceTürk